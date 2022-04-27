Российская церковь раздает оккупантам листовки, в которых призывает к геноциду украинцев. В них отмечено, что обязанность каждого солдата рф – "стереть украинскую нацию с лица земли".
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья.
Листовки, отпечатанные по заказу "отдела по взаимодействию с Вооруженными силами рф и правоохранительными органами Брянской епархии", содержат призывы к убийству украинцев по этническому признаку.
Среди "угроз отечеству" называются не только украинские националисты, но и вся нация в целом.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
«Счет пошел уже на второй десяток»: выяснилось, почему рф теряет в Украине так много генералов
«9 мая это все не кончится»: оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват
У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки
Враг несет большие потери на Херсонщине: в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ
"Ты воин. Твоя обязанность – защитить родину от украинских националистов. Твоя задача – стереть украинскую нацию с лица земли. Твой враг – идеология, поражающая грехом человеческую душу", – пишут наставления оккупантам.
Напомним, захватчики начали обстрел украинской железной дороги с единственной целью.
Как сообщала Politeka, оккупанты запустили по Днепротровщине огромную ракету.
Также Politeka писала, киевлян настоятельно просят не ходить на кладбища, названа причина.