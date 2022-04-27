В Северодонецке священнослужитель Украинской православной церкви московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины", - рассказал Гайдай.

Глава области также отметил, что священнослужителя УПЦ МП правоохранители разоблачили 26 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области поймали трех вероятных корректировщиков огня во время атаки на железную дорогу. Об этом сообщили в областном управлении СБУ. Как известно, на днях в результате вражеских ракетных обстрелов в Винницкой области были повреждены объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть жертвы и раненые. "Следователи СБУ зарегистрировали и расследуют уголовные производства по ч. 3 ст. 110 УК, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении ведомства.

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