Российские оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
Так, стало известно, что на занятых рашстами территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.
По данным разведки, главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Оккупанты запустили по Днепротровщине огромную ракету: размеры впечатляют, фото
Кремлю придется за все заплатить: Подоляк спрогнозировал, кто выступит против путина
"У меня очень плохие новости для рф": Подоляк сделал заявление после встречи министров обороны 40 стран
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Напомним, Русские захватчики понесли большие потери: на Херсонщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Как сообщала Politeka, "Это просто шикарно": ВСУ устроили демилитаризацию орков украинской "Стугной", видео.
Также Politeka писала, что Россия решила присоединить украинские области, но что-то пошло не так: "Чтобы жители в спину не стреляли нужны...".