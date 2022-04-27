На временной оккупированных территориях похищают людей, преимущественно мужчин, в разведке назвали причину таких действий.

Российские оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Так, стало известно, что на занятых рашстами территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

По данным разведки, главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года.

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