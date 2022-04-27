Россия готовится присоединить «Л/ДНР», а также устроить референдум для создания «ХНР» в Херсонской области.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило российское издание «Медуза». Близкие к Кремлю люди утверждают, что уже в середине мая в так называемых «Л/ДНР» планируют провести референдумы о вхождении в состав россии.

По данным источников, 14 и 15 мая соответственно будут подняты вопросы о присоединении «республик» к рф в границах, признанных путиным 21 февраля. Речь идет об «исторических границах Донецкой и Луганской областей Украины» - как было прописано в соответствующем указе Кремля.

Кроме того, россия хочет создать на территории Украины еще одну псевдо-республику: референдум о провозглашении «независимости» Москва планирует провести в Херсонской области. При этом в последствии для «ХНР» предусмотрена та же судьба, что и для «Л/ДНР» - присоединение к россии.

Источники «Медузы» утверждают, что в Кремле хотели провести референдумы раньше – еще в конце апреля, однако сроки уже несколько раз сдвигались из-за провалов российской армии на фронте. Также источники утверждают, что в российском правительстве не в восторге от идеи присоединения к рф украинских регионов, однако на этом настаивает лично путин.

Стало также известно, что в россии сменили кураторов «Л/ДНР»: вместо замглавы администрации президента рф Дмитрия Козака заниматься вопросами «республик» теперь будет первый замглавы АП рф Сергей Кириенко вместе с главой кремлевского управления внутренней политики Андреем Яриным.

Источники утверждают, что такая рокировка произошла из-за недовольства путина Козаком в связи с неудачами российских оккупантов в Украине.

Сейчас российские кураторы занялись поиском «политруков» или замполитов» - политтехнологов, которые должны подготовить референдумы, а позже работать в «военно-гражданских администрациях». Однако, отмечается, что эти поиски проходят тяжело, ведь платить за работу на Донбассе Кремль хочет по «довоенным» тарифам.

«Они («замполиты» - прим. ред) нужны для того, чтобы удерживать власть на занятых территориях. Чтобы их жители в спину не стреляли. Сейчас во многих пунктах по факту остаются украинские администрации, которые влияют на убеждения людей. Этому надо противостоять», - рассказал источник.

Напомним, как оккупанты усиливают позиции для активного наступления на Донбассе.

Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили несколько десятков оккупантов и вражескую технику.

Также Politeka писала, что оккупанты в разговоре признались, что воруют у своих.