Анестезиолог Мариупольской больницы №4 Андрей Сербин рассказал, что врачам приходилось просто вкалывать детям обезболивающее перед смертью, так как спасти их было просто невозможно. По его словам, всего было около 15 пострадавших детей. Об этом сообщает издание Свои.City.

"Детей обезболивали перед смертью. Мама, бабушка и годовалый ребенок вышли после обстрелов во двор приготовить еду. Прилетел снаряд. У всех поражение головы. У мамы просто царапины. У бабушки довольно тяжелая травма лицевого черепа, серьезно пострадал глаз. А вот годовалому мальчику осколок попал в голову. Через лобную часть было входное-выходное отверстие. Его привезли еще живым. Содержимое черепа было снаружи. Мать отказывалась понимать, что шансов нет. Мы обезболили ребенка. К сожалению, на этом наша помощь закончилась. Через 15 минут он умер", - рассказал трагическую историю врач.

Также он поведал о еще одном эпизоде, когда в больницу поступили двое детей – 10 и 16 лет. Они не были родственниками, просто получили тяжелые черепно-мозговые травмами, их привезли с одного места. "Мы не могли им помочь. Лишь обезболили. Положили друг на друга. Укрыли одеялом. И все", - рассказал Андрей Сербин.

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