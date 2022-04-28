Гражданский активист Казахстана Руслан Тусупбеков обратился к кремлевским пропагандистам маргарите симоньян и тиграну кеосаяну, который в оскорбительной форме заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину".

"Не нужно нам угрожать. Ваши угрозы и ваша война, которую вы начали в отношении Украины закончится обязательно победой доблестной украинской нации. Вам ничего не удалось сделать, (захватить Киев за 3 дня и так далее), кроме того, как вы убили 25 тысяч собственных солдат.

Подонок кеосаян, угрожающий казахскому народу, что ты хочешь показать? Как получая из газа и нефти вы просто прос*али страну и население нищее? Что ваши нищие солдаты воруют стиральные машины и собачьи будки? Мы это так просто не оставим, я клянусь тебе как казах.

Требую извинений и оставить в покое Казахстан, Украину и прочие страны.

Что касается дня победы - для нас это день скорби. Это война, которую затеяли самые жестокие тираны в истории - сталин и гитлер. День Победы - это когда Украина окончательно победит россию в этой войне и полностью освободит свои территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Олю Полякову вдали от Украины настигли неприятности.

Также Politeka.net писала, что родители известной украинской певицы оказались под оккупацией.

Кроме того Politeka.net сообщала, что друг DZIDZIO получил тяжелое ранение.