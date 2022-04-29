Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых огромные колонны авто растянулись едва ли не на километры, пишет Politeka.net.

Причин проблемы называют несколько. Во-первых, выросло потребление - люди возвращаются в украинские города не смотря на то, что война продолжается. Во-вторых, сказалось закрытие отдельных заправочных сетей и, конечно же, уничтожение хранилищ – россияне целеноправленно уничтожают склады с украинским топливом.

В свою очередь заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире единого телемарафона признал, что в Киеве действительно наблюдается дефицит топлива. Также чиновник призвал жителей столицы без лишней потребности не передвигаться по городу, чтобы не усложнять проблемы.

"Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу", — пояснил Поворозник в эфире марафона.

Схожая ситуация наблюдается и в Днепре. Там перед заправками также наблюдаются огромные очереди.

При этом эксперты не исключают, что розничная продажа бензина на АЗС будет приостановлена. Об этом, в частности, заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, пишет «Сегодня».

"После начала войны для украинских трейдеров закрылась возможность покупать топливо в России и Беларуси, а также завозить его через морские порты. Ничего не остается, как закупать горючее в Европе. Когда все принялись скупать его в соседних странах, там образовался дефицит и цены для украинских трейдеров выросли", – пояснил Куюн

По прогнозам эксперта, в ближайшие недели на заправках будет продолжаться наблюдаться дефицит топлива, особенно бензина.

"При наличии топлива в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам по безналу, но и тут будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не больше 100 литров дизеля, а в легковушку – не более 20 литров за раз", – предположил Куюн.

По его словам, в ближайшее время украинцам стоит забыть о 92-м бензине. Все дело в том, что в Европе он не продается, а производился только на кременчугском НПЗ, который выведен из строя ракетным ударом со стороны оккупантов.

В свою очередь

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