У Верховній Раді розглядають можливість збільшення військового збору, деяких громадян він не торкнеться.

Депутати Верховної Ради розглядають можливість збільшення військового збору в період воєнного стану. Так, народним обранцям пропонується обговорити законопроект № 7311 про зміни до Податкового кодексу. Цей документ передбачає збільшення військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

Про це йдеться в тексті законопроекту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що таким чином будуть створені умови для нормального функціонування української економіки та наповнення держбюджету в умовах війни.

Так, у законопроекті пропонується збільшення збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому документ передбачає на період дії воєнного часу звільнити від збільшення податку для правоохоронців, військових, співробітників військових і силових відомств. Зокрема, звільнення тимчасово можуть отримати представники МВС, Нацгвардії, ГУР, ЗСУ, Спецзв'язку тощо.

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