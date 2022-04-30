Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов. Об этом рассказывают мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе, сообщается в телеграмм-канале городского совета.

Вероятно, что эпидемия ковида в россии, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того чтобы развивать свою медицину россия обворовывает других.

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую область Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что русская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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