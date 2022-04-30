Оккупанты вывезли из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных ковидных пациентов. Об этом рассказывают мариупольцы, еще находящиеся в заблокированном городе, сообщается в телеграмм-канале городского совета.

Вероятно, что эпидемия ковида в россии, несмотря на официальные заявления, продолжает набирать обороты. Именно поэтому рашисты воруют медицинское оборудование из украинских городов, которые заранее снабдили свои больницы всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Только в мариупольских больницах находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию. Вместо того чтобы развивать свою медицину россия обворовывает других.

мариуполь, бомбежка

"В течение 8 лет мы системно развивали каждую область Мариуполя. Особое внимание было уделено медицинскому направлению. Но мало того, что русская армия разрушила наш город и убила более 20 тысяч мариупольцев, так они начали обворовывать то, что уцелело. Это мародерство и военное преступление", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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