Для того, чтобы призвать, одеть, обуть и вооружить армию, скажем, 2 млн человек, представьте, какие ресурсы нужно для этого.

Война в Украине продолжается с 24 февраля, когда российские войска вторглись на нашу территорию. Полномасштабное российское вторжение в Украину прокомментировал в эфире "Радио НВ" известный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде - у него 30-летний опыт службы и участие в реальных военных конфликтах.

Он считает, что на данном этапе войны, рф нет смысла объявлять массовую мобилизацию. К решению пополнить армию призовниками Кремль может подтолкнуть ведение боевых действий на территории непосредственно рф или же силовая деоккупация Крыма.

Вот это может послужить толчком, как для применения тактического ядерного оружия, так и объявлению частичной или полной мобилизации.

Он также пояснил, что общая мобилизация в такой большой стране, как рф, требует огромной материальной составляющей – обуть, одеть и вооружить. Таких ресурсов у россии просто не хватит, особенно из-за санкций. Но страна-агрессор все еще имеет запасы на месяц-два для частичной мобилизации.

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