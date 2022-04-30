Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале рассказал о тяжелой ситуации в регионе. По его словам, за сутки, 29 апреля, оккупанты штурмовали Рубежное и Попасную, там были разрушены две школы и около двух десятков жилых домов.

"Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия. 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки", - рассказал Гайдай.

Как отметил глава Луганщины, ночью диспетчер получил от местных жителей сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, разрушенным и охваченным пламенем. По словам Сергей Гайдая, часто бывают случаи, когда происходит возгорание или повреждение домов, без широкого распространения огня, тогда жители даже не всегда сообщают об этом.

"Еще два дома пылали в Новодружеске – наряд ГСЧС смог прорваться в район города, как только утихли обстрелы. Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горном, еще 10 – в Орехове. Вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка – там произошло возгорание в кабинетах", - добавил Гайдай.

Напомним, Водители не выходят на связь: в Попасной оккупанты обстреляли автобусы во время эвакуации.

Как сообщала Politeka, Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровщину: появились кадры разрушений.

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