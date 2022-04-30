Автобусы для эвакуации мирных жителей в Попасной обстреляли оккупанты и теперь с водителями нет связи. Об этом сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

Так, сообщается, что связь с водителями пропала после того, как два автобуса обстреляли русские захватчики.

«Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ», - отметил Николай Ханатов.

Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет.

Мы писали, на Днепропетровщине под ракетный обстрел оккупантов попали фермерские склады в Синельниковском районе. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале и опубликовал фотографии с последствиями удара врага.

Обстрел произошел утром в субботу, 30 апреля.Глава ОВА сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

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