Захватчики могут рассчитывать на первоначальный успех, но потери будут с их стороны огромные.

Под угрозой крупных разрушений оказался еще один город в Донецкой области. Армия россии будет двигаться в сторону Славянска и Краматорска, но для этого надо захватить Северодонецк. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал военный аналитик Генри Шлоттман.

Поэтому в статье отмечено, существует серьезная угроза, что город оккупанты с помощью массированных обстрелов могут превратить в "второй Мариуполь". Захватчики планируют любой ценой продолжить наступление ради захвата территорий.

По мнению аналитика, захватчики могут рассчитывать на первоначальный успех, но потери будут с их стороны огромные.

«У них уже есть плацдарм через реку южнее Изюма. И они попытаются окружить украинские войска в городе Северодонецк» - добавил он.

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"путин пытается повысить ставки, еще продвинуться по ряду направлений, взять Мариуполь, пройтись еще мощнее, как он считает, по Донецкой и Луганской областях до границ, Херсон и Запорожскую область получить, как южный коридор".

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