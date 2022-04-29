Как пишет Politeka.net, украинцы уже 65-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Все это время враг говорит, что пытается "освободить" украинцев. Но очередной перехват от СБУ, который служба опубликовала в своем тг-канале, доказывает, что "освобождением" оккупанты считают уничтожение украинской нации.
"Об этом свидетельствует перехват СБУ, на котором контрактник из российской глубинки Иван Клименко разговаривает со своей матерью.
"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорит русское существо, собирающееся ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев", - было отмечено в публикации.
Также у Ивана были довольно интересные фото в социальных сетях, на которых можно заметить знакомые знаки, передает СБУ.
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