Об этом сообщили представители Мариупольского городского совета в Телеграм.

Как рассказала жительница мариупольского поселка Старый Крым, ранее она узнала, что в ее оставленный дом заселились чужие люди. Причем, произошло это с разрешения так называемого поселкового совета, установленного оккупантами.

«Сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе», - рассказала женщина.

При этом в Мариупольском городском совете отмечают, что это далеко не единственный подобный случай. В последнее время все чаще поступают свидетельства о том, что оккупанты заселяют в чужие квартиры людей, которых до этого сами же и оставили без домов.

Зафиксированы также случаи, когда законные владельцы жилья возвращались за своими вещами, однако новые «жильцы» их не отдавали.

«Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие», - подчеркнули в горсовете Мариуполя.

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