Глава Луганщины рассказал, как прошли сутки 1 мая в регионе, о тяжелых обстрелах и гибели людей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что прошлые сутки были сверхтяжелыми. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов погибли трое люде, еще трое ранены, среди них и ребенок. Об этом чиновник написал в своем телеграмм-канале.

Так, по данным Гайдая, ранение получил парень 2010 года рождения в городе Золотое. Это случилось 1 мая около восьми часов вечера во время вражеского обстрела. Также в этом городе есть еще один раненный человек, и к сожалению, погибла женщина. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска.

"Сверхтяжелые сутки. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. Трое погибших, много разрушенных жилищ. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горном. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом", - рассказал Сергей Гайдай.

Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.

Напомним, "Работает Байрактар": оккупантские катера поплатились за то, что сунулись на Одесчину, видео.

Как сообщала Politeka, "Взорвались фейерверком": ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Харьковщине, видео.

Также Politeka писала, что Фаворитка Винника рассказала о своей горестной потере: "Мое сердце бьется за двоих".