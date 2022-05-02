Так, Элина на своей странице в Instagram призналась, что ее маме в этот день могло бы исполниться 44 года.
«Сегодня моей родной мамочке было бы 44. Самая моя большая гордость в том, что я твоя дочь. Мое сердце бьется за двоих», - рассказала Элина.
Подписчики и поклонники певицы откликнулись на ее боль и постарались поддержать: «Какая молодая, еще жить и жить… Царствие небесное», «Мама всегда рядом! Ее талант продолжается и процветает в Вас! Вы - мамина гордость и счастье! Мамы с Небес все видят!», «Мама смотрит на тебя и гордится», «Мамочка видит с небес и видит Ваши успехи. Пусть мама покоится с миром, я уверена она радуется вашим успехам».
Элина Иващенко родилась в 2002-м году в Броварах Киевской области. Девушка – сирота, после смерти мамы ее воспитывали бабушка и дедушка.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
В США могут позволить использовать армию для защиты Украины: названы главные условия
Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине: "Полное уничтожение..."
У россии на Херсон большие планы: британская разведка поделилась данными
Оккупанты затаились перед мощным ударом, появилось предупреждение: "Уже готовятся"
Напомним, Полякова не стала церемониться с певицей Оксаной Билозир после ее угроз.
Также Politeka.net писала, что Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.
Также Politeka.net сообщала, что нардеп рассказал, как Киркоров тайно помогает ВСУ.