Победительница 10 сезона талант-шоу «Х-Фактор», «Голос Дети – 2016» и певица Элина Иващенко, записавшая дуэт с Олегом Винником «Діаманти», сообщила о родном человеке, которого уже нет среди живых.

Так, Элина на своей странице в Instagram призналась, что ее маме в этот день могло бы исполниться 44 года.

«Сегодня моей родной мамочке было бы 44. Самая моя большая гордость в том, что я твоя дочь. Мое сердце бьется за двоих», - рассказала Элина.

Подписчики и поклонники певицы откликнулись на ее боль и постарались поддержать: «Какая молодая, еще жить и жить… Царствие небесное», «Мама всегда рядом! Ее талант продолжается и процветает в Вас! Вы - мамина гордость и счастье! Мамы с Небес все видят!», «Мама смотрит на тебя и гордится», «Мамочка видит с небес и видит Ваши успехи. Пусть мама покоится с миром, я уверена она радуется вашим успехам».

Элина Иващенко родилась в 2002-м году в Броварах Киевской области. Девушка – сирота, после смерти мамы ее воспитывали бабушка и дедушка.

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