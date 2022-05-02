В отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска зафиксировали проблемы.

Лукашенко пошел на новую подлость, пытаясь выслужиться перед президентом страны-агрессора путина. Так, белорусам отключают интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Впервые отключение Интернета было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами.

Таким образом КГБ Беларуси и ФБС россии пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники.

Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники.

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