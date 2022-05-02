В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины работал сотрудник, который оказался шпионом рф. Об этом заявив советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Фейгин Live".

Вражеского наемника разоблачили и уже задержали украинские спецслужбы. Задержание произвела Служба безопасности Украины. Кроме этого агента врага разоблачили и несколько других.

Однако больше никто из них не причастен к работе Главного управления Генерального штаба. Известно, какую задачу перед ними ставили кураторы.

"Один из российских шпионов – сотрудник главного управления Генштаба ВСУ. У тех товарищей была задача сбить пассажирский самолет на территории рф или Беларуси. После этого Кремль должен был обвинить украинскую сторону", – рассказал Арестович.

Шпионы должны были нанести удар с помощью украинского вооружения. В частности, с переносных противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Его злоумышленники планировали "достать" через волонтеров, для чего начали входить в их доверие, делясь реальными данными о передвижении войск рф, однако почему-то "выдавали координаты кадыровцев".

Напомним, Арестович показал фото оккупантов, которые бесченствовали на Киевщине.

Как Politeka сообщала, Арестович привел свои доводы, что путин шпион.

Также Politeka писала, что Арестович рассказал, как оккупанты теряют доверие к командирам.