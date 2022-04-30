Російський президент утилізує свою ж армію і зайнявся знищенням економіки.

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив радник главіі офісу президента Олексій Арестович, аналізуючи помилки Володимира Путіна.

«У мене відчуття, що Путін американський шпигун. Судячи з того, що він робить – він виконує на п'ять з половиною балів завдання з розвалу Росії. Він повністю утилізує російську армію, зараз зайнявся російською економікою - добивати її остаточно. Швеція і Фінляндія вступають в НАТО, при тому що війна починалася під гаслом «Ні просуванню НАТО на схід». 2 тис 600 км нового кордону вони зараз отримають з НАТО. Економіка на ладан, назрівають внутрішні бунти на території рф, судячи з вибухів у Бєлгороді, Воронежі і Курську», - заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, в Бєлгороді люди вже риють окопи і збирають територіальну оборону.

"Нагадую, ці люди хотіли розгромити Україну за 72 години. Бути у Львові за 72 години", - підкреслив Арестович.

Представник офісу Президента також нагадав про епохальну зустріч міністрів оборони 40 країн світу.

"Вони всі думають, як дати Україні таку зброю і так швидко, щоб армія рф була розгромлена тут в найкоротші терміни", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович також повідомив, коли і як Україна повертатиме Крим.

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