Служба разведки Украины опубликовала аудиоперехват телефонного разговора российского солдата Константина Соловьева, который сейчас находится на Харьковщине, со своей матерью. Во время этого звонка оккупант раскрыл жуткие подробности, как они с товарищами издеваются и пытают – как украинских военных, так и мирных людей.
Он рассказывает о страшных методах, которые перенял у сотрудников ФСБ, и теперь использует на пленных. При этом оккупант с восторгом делится с матерью идеей применить одну из пыток на собственном отце.
Судя по разговору, жертвами российских палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. При этом захватчик вспоминает героическое поведение пленных украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются оккупантам и не выдают никакую информацию.
Циничнее всего то, что горе-мать, которая воспитала такого ублюдка, не то не осуждает его, а наоборот восхищается его поведением. При этом она отметила, что если бы была там рядом с сыном, то тоже бы "кайфовала" от убийства украинцев.
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