Российский солдат похвалился матери, как пытал и убивал мирных людей в оккупации, а она и сама не против таких "развлечений".

Служба разведки Украины опубликовала аудиоперехват телефонного разговора российского солдата Константина Соловьева, который сейчас находится на Харьковщине, со своей матерью. Во время этого звонка оккупант раскрыл жуткие подробности, как они с товарищами издеваются и пытают – как украинских военных, так и мирных людей.

Он рассказывает о страшных методах, которые перенял у сотрудников ФСБ, и теперь использует на пленных. При этом оккупант с восторгом делится с матерью идеей применить одну из пыток на собственном отце.

Судя по разговору, жертвами российских палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. При этом захватчик вспоминает героическое поведение пленных украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются оккупантам и не выдают никакую информацию.

Циничнее всего то, что горе-мать, которая воспитала такого ублюдка, не то не осуждает его, а наоборот восхищается его поведением. При этом она отметила, что если бы была там рядом с сыном, то тоже бы "кайфовала" от убийства украинцев.

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