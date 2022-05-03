Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он рассказал о том, в каких условиях вынуждены жить жители Кременной, которую ранее оккупировали российские военные.
По словам главы Луганской ОВА, сейчас в городе творится настоящий беспредел и назревает гуманитарная катастрофа. Так, оккупанты отбирают у местных жителей телефоны, безосновательно задерживают людей, при этом часть из таких задержанных потом бесследно пропадает.
«Есть люди, которых задержали и местонахождение их неизвестно. На площади у людей отбирают мобильные телефоны для проверки. Затем приглашают в места, где разместились их карательные органы, чтобы каждый узнал свой гаджет», - рассказал Гайдай.
Из-за военных действий Кременная также осталась без воды, электричества и газа. Ситуация с продуктами в городе также плачевная.
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«У местных жителей заканчиваются продукты питания. В домах отсутствуют свет и газ. Воду подают почасово на короткие промежутки времени в течение дня», - сообщает глава Луганской ОВА.
Гайдай также рассказал, что оккупанты столкнулись с полным отсутствием адекватных кандидатов на руководящие должности под руководством россии.
«Назначают исполняющими обязанности случайных людей», - уточнил Гайдай.
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