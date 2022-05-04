Свидетельство тому – переписка контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Российская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы «компенсировать» тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные. У них срывается план «замещения» боевых потерь на войне в Украине.

Свидетельство тому – переписка контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую обнародовали СБУ.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных – прим. ред.)» - пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится на Херсонщине, жалуется на обстановку на фронте: оккупанты несут большие потери: «34 мехбат Карачаевский полностью роз*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование».

Женщина дополняет перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью. Поэтому риторически спрашивает: «И кем менять их, спрашивается?».

Напомним, в МВД раскрыли подробности и количество жертв трагедии на трассе.

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