Некоторые книги русской литературы будут изъяты из библиотечных фондов и их заменят на качественную украиноязычную литературу и книги украинских издательств. Об этом сообщили на официальном сайте МКИП.
В частности Минкульт запустило процедуру "чистки" библиотечных фондов от российской пропагандистской литературы. Планируют также изъять книги авторов, публично поддержавших войну.
По решению МКИП, в первую очередь должна быть изъята литература, содержащая в себе призывы о ликвидации независимости Украины, пропаганде насилия, разжигании любой вражды, совершении террористических актов, а также посягательства на права и свободы человека.
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Также должны убрать издания, в которых есть оправдание российской агрессии против Украины, тех, кто поддержал ее, или представителей подконтрольных рф самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины.
Также с полок исчезнут книги издательств и отдельных авторов, публично поддержавших геноцид украинцев.
Напомним, что в рф усилился дефицит жизненно необходимых лекарств.
Как сообщала Politeka, ЕС не смог согласовать запрет на импорт российской нефти.
Также Politeka писала, что украинские фармацевтические дистрибьюторские компании сотрудничают с россией.