При цьому Єврокомісія, за неофіційними даними, вже і так пішла на поступки країнам, які більше за інших залежать від російської нафти.

Представники Євросоюзу поки не досягли згоди з питання впровадження нафтового ембарго як нової санкції проти росії. Очікується, що вони наблизяться до угоди на зустрічі послів у четвер 5 травня. Про це повідомило агентство Reuters.

В ході обговорення проти виступили чотири країни: Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.

Болгарія заявила, що буде домагатися для себе виключення з будь-якого ембарго на російську нафту.

Але ключовою проблемою при цьому залишається незгода Угорщини, яка як і раніше загрожує накласти вето на весь шостий пакет санкцій проти Росії в разі включення в нього енергетичних обмежень.

При цьому Єврокомісія, за неофіційними даними, вже і так пішла на поступки. Угорщині та Словаччині, які сильніше за всіх в ЄС залежать від російської нафти, запропонували довший перехідний період і дали майже 2 роки на пошук альтернативи.

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