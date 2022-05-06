Именно в период 8-9 мая оккупанты могут пойти на подлые ракетные удары и обстрелы украинских городов. Поэтому ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Там призвали граждан быть особенно бдительными и как только прозвучит сигнал тревоги – срочно бежать в укрытия и бомбоубежища.
"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении СНБО.
Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города 9 мая не ходить к Мемориалу Славы в Харькове в целях безопасности. Он призвал помянуть родственников, воевавших во Второй мировой войне, дома, а идти возлагать им цветы после завершения войны текущей.
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Тем временем в Киеве городские власти решили не вводить комендантский час 8 и 9 мая, как обговаривалось ранее. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке. Также в эти дни будет усилено патрулирование в городе, охрана общественного порядка.
Напомним, "Welcome to Hell": бойцы ВСУ эффектно уничтожили врага, который оказался на украинской земле, видео.
Как сообщала Politeka, "Запрещено": что жители Киева не смогут сделать 8-9 мая, официальное предостережение.
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