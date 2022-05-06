Сыграв роль «беженцев на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя» людьми второго сорта в окружении русских, которые их откровенно презирают.

Россия «киданула» переселенцев из так называемых «Л/ДНР», которые выехали в рф, убегая от войны. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому...» - рассказывает жительница Краснодарского края своем мужчине-окупанту.

Они вдвоем не сдерживают эмоции и не стесняются в выражениях: «Не нравится, вали обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!».

Поэтому реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи «жителям Донбасса».

Сыграв роль «беженцев на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя» людьми второго сорта в окружении русских, которые их откровенно презирают.

«Ни оккупантам, ни их лжи и зомбо-идеологии не место на нашей земле! Украина обязательно победит!», - подытожили в СБУ.

Напомним, оккупанты заставляют украинцев принимать "гражданство" ОРЛО.

Как Politeka сообщала, оккупанты придумали лайфхаки, как не вернуться домой "грузом 200".

Также Politeka писала, что россия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату.