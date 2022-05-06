По мнению Алексея Арестович, у россиян есть коварные планы, чтобы порадовать "победами" своего вождя.

Спикер и советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, что российские оккупанты к 9 мая попытаются окружить и взять Луганскую область. В эту "сакральную" для рф дате они хотят заявить об "освобождении" области.

"Северодонецк под непосредственной угрозой находится, Рубежное – под сильной угрозой, Попасную уже стерли с лица земли и вопрос, кому она принадлежит, сугубо теоретический. Там непросто все", - считает Арестович.

По его словам, эти три населенные пункты оккупанты попытаются окружить. В то же время Арестович отмечает, что украинские войска радостно продвигаются на север от Харькова, проводя контрнаступательные действия. Помимо этого, спикер заявил, что рашисты не могут продвинуться в Изюмском направлении.

Ранее сообщалось, что в СНБО призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в период 8-9 мая, так как оккупанты могут в это время с особой яростью бомбить украинские города. Как только слышите оповещение о тревоге, нужно как можно скорее бежать в укрытие.

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