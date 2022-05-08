Российских офицеров снимают с боевых позиций ради охраны «парада» на девятое мая в уничтоженном и разбомбленном Мариуполе. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

Весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск будет снят с боевых позиций, чтобы защитить других русских оккупантов-преступников. Из перехваченных данных известно, что оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

«Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану» - сказано в сообщении.

Также разведка публикует список командного состава полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности. В перечне – более 200 фамилий.

Мы писали, в субботу ушел из жизни мэр временно оккупированного россиянами города Токмак Игорь Котелевский. Об этом 7 мая сообщил Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОВА.