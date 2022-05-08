Российских офицеров снимают с боевых позиций ради охраны «парада» на девятое мая в уничтоженном и разбомбленном Мариуполе. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
Весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск будет снят с боевых позиций, чтобы защитить других русских оккупантов-преступников. Из перехваченных данных известно, что оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.
«Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану» - сказано в сообщении.
Также разведка публикует список командного состава полка и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности. В перечне – более 200 фамилий.
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