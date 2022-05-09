Российские власти продолжают отправлять срочников погибать на войне в Украине. Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки и называет причину высокой смертности среди срочников, указав на главные проблемы в армии рф.

Так, к неминуемой гибели или увечью приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы в армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники.

Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора.

Несмотря на скрытую мобилизацию на территории россии и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

Напомним, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.

Как писала Politeka, выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление.

Также Politeka писала, что в разведке сообщили о новой проблеме оккупантов и чем теперь будут бомбить Украину.