Российские власти продолжают отправлять срочников погибать на войне в Украине. Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки и называет причину высокой смертности среди срочников, указав на главные проблемы в армии рф.
Так, к неминуемой гибели или увечью приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы в армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники.
Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Будет победа, которой не было еще со Второй мировой": генерал высказался о сражениях ВСУ на Харьковщине
"Продолжают подрывать прогресс рф": разведка назвала причину массовой гибели офицеров оккупантов
"Вышли из убежища на несколько минут": стало известно подробности трагедии на Луганщине
Отель с людьми вспыхнул в Киеве: огонь распространился на этажи и крышу
Несмотря на скрытую мобилизацию на территории россии и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.
Напомним, оккупанты начали забирать квартиры у украинцев, что теперь будет с жильем.
Как писала Politeka, выезд украинских мужчин за границу, Шмыгаль сделал новое заявление.
Также Politeka писала, что в разведке сообщили о новой проблеме оккупантов и чем теперь будут бомбить Украину.