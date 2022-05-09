Согласно прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, до конца 2022 года инфляция составит 20%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

Премьер уточнил, что привязка инфляции к курсу доллара – это стереотип, и тут нет прямой зависимости.

"Зафиксированный курс НБУ не означает, что мы не имеем рыночного курса и что мы его не видим. Мы все прекрасно видим, что сегодня курс колеблется в районе 32-33 гривен/доллар", — заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что в военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать контролируемую эмиссию.

"НБУ в пределах установленных параметров может это делать. НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень внимательно отслеживать", — заявил глава правительства.

Политик также добавил, что после COVID во всем мире инфляция "галопирует, поэтому для страны, что ведет самую большую на европейском континенте после Второй мировой войну, инфляция в районе 20% - это нормально.

Напомним, Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что в одном из украинских городов запретили передвижение и выезд без трех "справок".