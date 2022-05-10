В Министерстве экономики нашли решение проблемы с бензином на заправках Украины. Как сообщила глава ведомства Юлия Свириденко по итогам форума с польскими коллегами, уже в ближайшее время поставки бензина и другого топлива в Украину будут налажены.

"Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступления более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. За последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", – рассказала вице-премьер.

По словам Свириденко, налаживание поставок топлива из Польши в Украину приведет к исчезновению очередей на заправках уже в ближайшее время.

"Также для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы нашей "Укрзализныци" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы", - подытожила министр экономики.

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