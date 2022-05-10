Национальный банк Украины уточняет валютные ограничения, чтобы минимизировать возможности для непродуктивного оттока капитала из страны и дать возможность гражданам удовлетворять собственные потребности.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении НБУ.

Так, с 10 мая украинцам разрешили переводить средства за границу с целью выплаты алиментов.

Впрочем, временно запрещено расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и уплаты брокерских услуг по этим операциям, совершаемым с использованием карточек, эмитированных украинскими банками.

«Эти изменения призваны ограничить непродуктивный отток капитала и защитить международные резервы Украины», - подчеркнули в НБУ.

Также в Нацбанке подчеркнули, что это ограничение никак не влияет на использование карт украинских банков за границей для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг.

Кроме того, иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены в связи с проведенной после 1 апреля 2023 года выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа Украины (согласно условиям их размещения).

Добавим, что остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, на 10 мая составляет почти 61 млн грн.

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