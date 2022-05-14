Этой смелой девушкой можно восхищаться, и это видео еще раз доказывает, что Херсон – это Украина.

В телеграмм-канале "Украина сейчас" опубликовали видео из оккупированного российскими захватчиками Херсона, на котором можно увидеть, как девушка исполняет украинскую песню.

Сообщается, что смелая жительница областного центра вышла на главную пешеходную улицу города и спела песню "Там де ми є" украинской группы Антитела. Рядом с девушкой стоит небольшой ящик для сбора денег от прохожих, но в момент видео возле нее пока никого нет.

"Так звучит украинский Херсон. В оккупированном областном центре, на главной пешеходной улице смелая девушка спела песню "Там де ми є" группы Антитела. Так всегда звучал и будет звучать украинский город и никакие русские войска и коллаборанты не изменят это силой", - говорится в подписи к видеоролику.

Ранее мы сообщали, что российские военные вечером, 11 мая, ворвались в Херсонский следственный изолятор. Там они устроили настоящий дебош с выстрелами и применением светошумовых гранат. Затем оккупанты открыли определенные камеры и вывели из них заключенных. Очевидцы происшествия сообщают, что военные точно знали, кого нужно похитить. Сообщается, что похищение сопровождалось выстрелами из автомата и взрывами светошумовых гранат. Куда увезли заключенных херсонского СИЗО и какая их дальнейшая судьба – не известно.

Напомним, Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями".

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