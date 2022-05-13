Российские оккупанты сейчас пытаются прорваться на двух направлениях, а их первостепенная задача – окружение украинских защитников на Донбассе. Такими данными разведчиков поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ведомство обратило внимание на то, что на Донбассе россия прилагает значительные усилия в районах Изюма и Северодонецка, чтобы добиться прорыва к Славянску и Краматорску. На этом направлении оккупанты хотят прежде всего окружить украинских воинов, отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны войск на западе страны.

В то же время ВСУ успешно предотвратили попытку российской переправы через реку Северский Донец.

В британской разведке указали: переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром "и свидетельствует о том, что российское командование вынуждено добиваться прогресса в своих операциях на востоке Украины" на них явно давят сверху.

Напомним, что в Британии указали на признаки грядущего поражения рф.

Как сообщала Politeka, враг стягивает в приграничные районы артиллерию.

Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина.