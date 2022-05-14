Генштаб Украины сообщил о том, что россияне отводят свои войска из-под Харькова. А на изюмском направлении ВСУ пошли в контратаку.



Событие прокомментировал журналист Александр Невзоров.

"Путинская армия,битая и обескровленная, бежит из-под Харькова, оставляя горы своей горелой и изувеченной техники, а так же тысячи трупов.

Как всегда бывает после поспешного отступления путинцев, села и мелкие городишки, в которых стояли войска РФ, окажутся полны массовыми захоронениями мирного населения, убитого ради забавы.

Следует отметить, что этот, глобальный военный успех Украины никак не связан ни с Ленд-Лизом, ни с новым оружием НАТО. Оно еще осваивается и только-только вводится в сражения. Когда будет освоено и введено -путинской армии конец по всем фронтам", - пишет Невзоров.

Напомним, эксперт объяснил, почему присоединение Херсонщины к рф не поможет Путину и что будет дальше.

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