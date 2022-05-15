Законопроект уже был одобрен парламентским комитетом по правоохранительной деятельности.

В Верховной Раде хотят усилить ответственность за нарушение порядка установки и использования автомобильных номерных знаков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

В соответствии с законопроектом № 7365, предлагается увеличить штрафы за незаконное использование или сокрытие автомобильных номеров. За такие нарушения водители будут получать наказание в виде штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Штраф придется уплатить в случае:

управления транспортным средством без номерного знака, или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не соответствует установленным в законодательстве нормам;

если номерной знак установлен в неподходящем месте, он неосвещен, перевернут или закрыт другим предметом;

нанесения стороннего покрытия на номерной знак, которое могут усложнить идентификацию номера;

загрязнение, если оно не позволяет точно определить номерной знак;

совершение других действий, которые помогают умышленно скрыть номерной знак.

За незаконно установленные автомобильные номера Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ и спецслужб предлагают ввести штраф в размере 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законопроект также предусматривает новую систему получения номеров для транспортного средства. Автомобилисты прямо в личном кабинете смогут выбрать буквенно-числовую комбинацию номерного знака, а затем самостоятельно заказать его изготовление.

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