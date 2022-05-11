В Україні збираються ввести штрафи за порушення в проведенні іспиту для отримання водійських прав.

Про зміни йдеться в законопроекті №7354.

Зокрема, планується покарання посадових осіб автошкіл за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. У разі прийняття закону, сума штрафу складе від 8,5 до 13,5 тис.грн, що дорівнює 500-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо порушення повторяться протягом року-сума штрафу складе від 13,6 до 17 тис.грн.

За аналогічні дії посадовими особами СЦ МВС передбачається штраф від 17 до 34 тис.грн. Повторне порушення спричинить за собою штраф у сумі від 34 до 51 тис.грн.

Раніше Рада прийняла законопрект, в якому встановлюється розмір штрафу за нецензурну лайку у публічних місцях зріс із 170 гривень до 510. Від 850 до 1700 гривень обійдуться хуліганам та образи на адресу поліцейських, прикордонників та військовослужбовців. За повторні дії початковий розмір штрафу може збільшитись утричі – до 5100 гривень.

Нагадавши, у " Дія " запустили нову корисну послугу.

Також повідомлялося, що Україна зможе подолати дефіцит палива, але радіти рано - що буде з цінами.

Крім того Politeka.net писала, що у Приватбанку попередили про зміни з 1 червня.