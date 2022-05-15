Эксперты напомнили, что губернатор области Синегубов объявил о планах ВСУ провести контрнаступление под Изюмом.

Оккупанты продолжают формировать силы для битвы за Северодонецк с юга, однако потери захватчиков при переправе под Белогоровкой временно подорвали их усилия на севере. Об этом сообщает Институт изучения войны в сообщении 14 мая.

Эксперты напомнили, что губернатор Харьковской области Синегубов объявил о планах ВСУ провести контрнаступление под Изюмом.

На данный момент войска оккупантов продолжают отход из северной части Харьковской области. Но, вероятно, будут стремиться удерживать рубеж под Вовчанском, через который идут коммуникации на Изюм. Там сама местность способствует обороне.

Отмечается, что оккупанты также готовят силы с юга для битвы за Северодонецк Луганской области. Временно их останавливает потери при переправе под Белогоровкой на севере.

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