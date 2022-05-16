Если война продлится больше, чем еще «три-четыре месяца», потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет The Economist.

Как отмечается, Всемирный банк предсказал, что ВВП Украины сократится примерно на 45% в 2022 году. Таможенные поступления, составляющие значительную часть государственных налоговых поступлений, упали примерно до четверти довоенного уровня из-за сокращения импорта и отмены многих пошлин. Также сообщается, что военные зарплаты - еще одно большое бремя. Так, по словам Марченко, все это приводит к дефициту финансирования примерно в 5 миллиардов долларов каждый месяц. Это примерно 5% истощенного ввп Украины на каждый месяц, пока идет война.

По словам Марченко, МВФ и партнеры помогли Украине, но страна на данный момент получила гранты на общую сумму около 4,5 миллиарда долларов против бюджетного дефицита в 15 миллиардов долларов.

Также отмечается, что есть опасения относительно того, что украинскую экономику, которая за последние годы стала довольно рыночной и свободной, может охватить волна национализации, нивелировав достижения последних лет.

Более того – уже в ближайшем будущем Украина может столкнуться с проблемой вывоза нового урожая из страны, поскольку порты остаются заблокированными.

Напомним, Кабмин резко изменил предельные цены на бензин и дизтопливо.

Также сообщалось, что украинцы получат дополнительные выплаты - кто может рассчитывать на деньги.

Кроме того Politeka.net писала, что новые жесткие штрафы от 170 до 17000 гривен ждут украинцев.