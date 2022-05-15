Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповіла міністр соціально політики України Марина Лазебна.

Вона повідомила, що завдяки домовленостями з іншими країнами Україна зможе надати додаткову державну допомогу для найбільш вразливих груп громадян. Лазебна уточнила, що відповідні групи були позначені ще за часів пандемії.

«Такі групи ми виділили ще під час пандемії COVID-19 в результаті ретельного аналізу. Це багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші», - перерахувала міністр.

За її словами, за кожну з цих груп буде «відповідальна»» та чи інша міжнародна організація, яка і буде забезпечувати для них виплати.

Як розповіла Лазебна, в цій програмі беруть участь ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, міжнародна організація з міграції.

Уряд України та міжнародні організації вже погодили програми на загальну суму в 9,6 мільярда гривень.

«За рахунок цих коштів понад 2 млн осіб з найбільш вразливих категорій, які постраждали в результаті війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць терміном від 1 до 3 місяців», - повідомила Лазебна.

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