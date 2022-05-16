Спасти свою военно-политическую физиономию Путин может только одним способом - вылезать из бункера и поехать в Мариуполь.

Об этом с иронией рассуждает журналист Александр Невзоров в своем новом видео.

"У Путина и его армии окончательно отклеился героизм. Никаких сомнений в том, что героизм не накладной, ни у кого и не было. Но была надежда, что приделан чуть покрепче, а не просто засунут в штаны.

Беда везде и по всем фронтам: путинские войска бегут из-под Харькова, солдатики паникуют, хнычут в голос и армия превращается в коллективного дезертира. На Белогоровке из 1500 русских трупов и горелой техники за два дня воздвижена самая большая плотина.

Разбиты кремлеботы, интернет-поля усеяны кривыми, маленькими трупиками. Евровидени проиграно - выиграла Украина. Дело не в музыке и песни - вся эта фигня на самом деле не имеет никакого значения. Просто мир увидел очередную возможность объясниться влюбви Украине. А к России - в презрении и ненависти.

Никакая мобилизация Россию не спасет. Если статный хирург рукожоп, то зват ему в помощь гардеробщиков, завхозов и уборщиц нет никакого смысла. Спасти свою военно-политическую физиономию Путин может только одним способом - вылезать из бункера, а дальше все понятно. Дальше эпическая картина - Мариуполь, Азовсталь. Лично возглавить орков и в атаку.

Конечно в пяти бронежилетах и двух касках Путин не будет таким героическим как хотелось бы. Но зато чуть впереди героя побежит очень длинный стол, намекая на необходимость для всех сохранять дистанцию.

Украинский богатырь, азовец "Калина" намека не поймет и щелбаном собьет диктатору и каски и голову. Это не самый комфортный выход для Путина, других выходов просто нет", - утверждает Невзоров.

Напомним, армия рф оставляет ловушки-дроны, украинцев предупредили об опасности.

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