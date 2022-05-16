Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал в Телеграм об особо опасном для жителей прифронтовой зоны новом российском беспилотнике камикадзе, уже убившем несколько мирных украинцев.
Очень важно серьезно отнестись к этой информации, и военным, и особенно гражданским в прифронтовой зоне.
Как сообщается, новейший российский беспилотник «Куб» фирмы ZALA AERO концерна «Калашников». Он убийца-камикадзе. Никогда не возвращается назад. Летит в одну сторону. Похож на украинскую «Фурию», но имеет более заостренные крылья.
Он имеет три режима:
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1) наводится на цель, атакует и взрывается в момент попадания в цель при контакте с ней;
2) самоликвидируется;
3) ловушка спускается на парашюте, лежит и ждет, пока к нему кто-то подойдет и затем подрывается.
Любопытство к нему уже стоило жизни нескольким людям на Донбассе.
«Не перепутайте! И никогда не подходите к нему!», - призвал журналист.
Напомним, что британская разведка рассекретила планы Беларуси, как помешать Украине.
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