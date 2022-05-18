Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Такое заявление он сделал на брифинге с нидерландским коллегой Вопке Гукстрою в Гааге.

"Я всегда предпочитаю справедливость. Поэтому Украина просит Нидерланды поддержать ее идею создания специального трибунала. Я направил письма десяткам министров иностранных дел, включая Вопке, предлагая эту идею для рассмотрения. Я с нетерпением жду позиции Нидерландов", - заявил Кулеба.

На встрече с Вопкою Гукстрой глава МИД также обсудил возможную помощь Нидерландов в будущем восстановлении Украины.

Добавим, что тем временем стало известно, что в Украину едут эксперты для расследования военных преступлений России.

Так, в нашу страну прибудет команда из 42 специалистов из Гааги, - об этом сообщил прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан.

Эксперты должны опросить свидетелей, собрать и проанализировать доказательства и оказать поддержку национальным следователям в сборе доказательств. Кроме того, команда будет работать вместе с французскими судмедэкспертами, которые уже находятся в Украине.

Ранее Карим Хан сделал заявление относительно военных преступлений, которые совершены российской армией в Украине.

«Нюрнберг ясно дал понять: преступления совершаются отдельными лицами, а не абстрактными образованиями. Люди не могут по законам войны делать то, чего они хотят, безнаказанно. Никто не может быть выше закона», - отмечал прокурор Международного уголовного суда.

Отметим, что Карим Хан во время визита в Буче заявил, что Украина является местом преступления.

"Мы здесь, потому что мы имеем основания верить, что были совершены преступления в рамках юрисдикции Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы узнать правду", - говорил он.

Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.

Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.