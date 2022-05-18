Российские оккупанты пытаются скрыть количество жертв среди местного населения, которых сами же и уничтожили.

Российские оккупант в Мариуполе продолжают делать все для сокрытия преступлений. Как оказалось, в городе не допускают местных жителей к разбору завалов в разбомбленном роддоме и Драмтеатре, чтобы они не видели реальное количество погибших. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, МЧС так называемой ДНР ссылаясь на отчеты МСЧ россии, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось 12.

"12 человек по данным "ДНР" погибли в Драматическом театре. Даже по минимальному сценарию там погибли более 300. Где делись тела других – мы тоже понимаем. Скрыто под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Ярость. Просто ярость", - написал Андрющенко.

Отметим, ранее мы писали, что мэр Мариуполя призвал жителей не верить в обещания оккупантов о компенсации за разрушенное жилье и не возвращаться в город. По словам мэра, фактически нет запрета на въезд в город, однако выбраться оттуда будет крайне сложно.

Напомним, "До побачення": оккупанты напуганы "партизанщиной" и уже начали учить украинский.

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