Российская армия своей авиацией и артиллерией полностью уничтожает донбасские города и поселки, применяя тактику "выжженной земли". Таким образом они готовят территории к захвату. Однако Вооруженные силы Украины успешно отражают вражеские наступления. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Враг применяет тактику "выжженной земли" практически везде, и в Северодонецке, и в Бахмуте, так делал в Попасной, Мариуполе – просто уничтожает авиацией и артиллерией территорию, чтобы потом туда вошли их войска. Правда, непонятно, что дальше они будут делать с этой территорией. Но Вооруженные силы Украины успешно отражают наступательные действия, и есть абсолютная уверенность, что наши действия будут успешными и в дальнейшем", – сказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Ранее мы сообщали, что Беларусь зашевелилась на границе с Украиной, переброшены новые "Искандеры". В Беларуси продлили учения Вооруженных сил на границе с Украиной как минимум до 28 мая. Также туда перебросили новые ракетные комплексы "Искандер". Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", ссылаясь на график проведения учений на белорусских полигонах. В целом, учения продлены на 13 полигонах. Параллельно с этим в Беларуси подходит подготовка к масштабным учениям в июне. В частности, комиссариаты уже начали присылать повестки гражданским в запасе.

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