Олег был приятным в общении, добрым и дружески относился к коллегам, тренерам футбольного клуба "Карпаты".

Защищая Украину от российских оккупантов, на 27-м году жизни погиб воспитанник футбольного клуба "Карпаты" Олег Мазур. О гибели футболиста в зоне боевых действий сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Уточняется, что молодой защитник остановил прорыв россиян на границе, но сам погиб.

"И снова боль, снова потеря... стало известно, что воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур погиб в зоне боевых действий. Мазур погиб в бою с российскими оккупантами, пытавшимися прорваться через границу на Сумщине. Нашему воину было всего 26", – говорится в сообщениях.

Возможно, он мог бы стать успешным спортсменом, но когда в 2014 году россия оккупировала Крым и часть Донбасса, Олег Мазур принял решения сменить футбольные бутсы на военную форму и дать отпор захватчикам.

Олег был приятным в общении, добрым и дружески относился к коллегам, тренерам футбольного клуба "Карпаты".

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