Так, согласно сообщению Министерства обороны Украины, родственникам военнослужащих Вооруженных Сил Украины начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения.
Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются без вести пропавшими.
Злоумышленники звонят со скрытых номеров и, пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена".
Кроме того мошенники пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные бойцов.
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«Официально сообщаем, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений НЕ СОБИРАЮТ СРЕДСТВ и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа», - заверяют в Минобороны, подчеркивая, что вопрос освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти и никаких сборов средств с членов их семей и близких не происходит.
Добавим, что ранее стало известно, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко смог ненадолго позвонить своей жене Екатерине и сказать, что украинские военные с "Азовстали" содержатся в "удовлетворительніх" условиях и не подвергаются насилию.
Также сообщалось, что в Минфине сделали заявление относительно повышения налогов.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке ответили, когда украинским переселенцам ждать денег на карточку.