Про це, як пише Politeka.net, повідомили у ПриватБанку, відповідаючи на питання щодо виплат ВПО.

Так, на сайті Minfin клієнт ПриватБанку поскаржився, що досі не отримав гроші.

«Де виплати ВПО? ВПО було оформлено 20.04, минуло вже більше місяця, а виплати все чекаємо та чекаємо на картку Є Підтримка, хоча виплати анонсували на початку травня, банк можливо крутить нашими грошима?», - написав клієнт.

У ПриватБанку запевнили, що перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ «Ощадбанк» щомісяця до 3, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги, сформованого державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики».

«Це означає, що виплата коштів проходить в три етапи: -подача заявки; -формування та опрацювання реєстрів; -виплата коштів. Формування та опрацювання реєстрів здійснюється на боці Мінсоцполітики. Банк є отримувачем коштів і здійснює зарахування на картку одразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку», - заявили у ПриватБанку.

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.