26 мая в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 25 мая, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы", — предупредили в ГСЧС.
Спасатели также сообщили, что днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в четверг, 26 мая, Украина будет принимать атмосферный фронт. Поэтому на протяжении суток постепенно, с запада на восток, пройдут дожди, местами с грозами: ночью и утром в западных, центральных, северных областях, днем, вечером - в северных, центральных и восточных областях, местами в южной части.
Северо-западный ветер усилится до порывистого. Температура воздуха при этом будет комфортной: в течение дня +18+24 градуса, немного свежее будет на северо-востоке +16+20 градусов.
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В Киеве 26-го мая пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет порывистым, возможны даже порывы до 15-18 метров в секунду. В течение дня ожидается максимально + 22 градуса.
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